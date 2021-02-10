Вживить чип с QR-кодом о вакцинации под кожу? Такое уже возможно

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Информацию о вакцинации можно будет «вшить» под кожу

Технология вживления микрочипов под кожу с какой-то информацией активно разрабатывается и распространяется в развитых странах. Так, одни чипы содержат данные о здоровье человека, чтобы сотрудники экстренных службы могли оперативно получить ее, а другие — электронные ключи от дверей в жилище или офис.

В Швеции стартап Epicenter пошел дальше и предложил микрочип, который хранит паспорт о вакцинации от COVID-19. Он может быть вживлен под кожу человека и информация с него может быть считана любым устройством при помощи технологии NFC. Это чип размером в зернышко риса, который был вживлен ряду энтузиастов в руку или между указательным и большим пальцами.

Компания утверждает, что в случае необходимости чип может быть извлечен в любое время без ущерба для здоровья человека. Разработчики уверены, что вживление чипов станет делом обыденным и позволит хранит информацию о личности, паспортных данных, будет служить в качестве банковской карты и позволит хранить прочие сведения.

На данный момент ни о каком массовом чипировании людей речь не идет. Epicenter не занимается продажей и распространением чипов. Их вживили лишь отдельным людям с целью демонстрации возможностей технологии.

Источник: dailymail