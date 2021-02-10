Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 снова в продаже! Суд США временно приостановил запрет.

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Apple Watch ﻿опять в продаже!

Ранее Apple запретили продавать в США часы Apple Watch, оснащенные датчиками SpO2 (уровень кислорода в крови), после патентного спора с компанией Masimo, занимающейся медицинскими технологиями.

Apple обжаловала этот запрет в Апелляционном суде Федерального округа США, чтобы временно приостановить запрет, пока Таможенная служба США не определит, будут ли изменения, которые она вносит в Apple Watch, достаточными во избежание спора.

После запрета Apple изъяла Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из своих онлайн и офлайн магазинов, тогда как посторонним розничным продавцам было разрешено продолжать продажи, пока не закончатся запасы. Но теперь, когда запрет на время приостановлен, Apple может возобновить продажу своих новейших часов через свои магазины до следующего слушания, запланированного на 12 января 2024 года.

Возобновить продажу спорных устройств компания может благодаря решению суда, но ситуация может измениться в январе, если органы правосудия примут сторону Masimo, которая настаивает, что функция пульсоксиметра во всех часах Apple, начиная с Watch Series 6, была реализована с нарушением прав этого производителя медицинской техники. на интеллектуальную собственность

Источник: theverge