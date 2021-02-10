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Wear OS 4 имеет встроенный браузер, но им не воспользуешься

19.10.2023 79 0

ФУНКЦИОНАЛ ОГРАНИЧЕН

 

Обновление Wear OS 4 для смарт-часов Pixel Watch от Google содержит упоминание о встроенном интернет-браузере от Wear OS. Однако на самом деле им воспользоваться невозможно.

 

 

В настройках теперь можно выбрать Wear OS Browser в качестве браузера по умолчанию. Однако самой программы нигде не видно – ни в меню приложений, ни при нажатии на ссылку.

 

Вероятно, "браузер" используется только для переадресации ссылок на соединенный смартфон. Полноценного просмотра на часах эта функция не предоставляет.

 

Wear OS 4 имеет встроенный браузер, но им не воспользуешься – фото 1

 

Впрочем, Google возможно готовит почву для будущей полноценной версии браузера на Wear OS. А пока эта возможность остается очень ограниченной для пользователей.

 

Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 19.10.2023
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Wear OS 4 имеет встроенный браузер, но им не воспользуешься