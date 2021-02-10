Wear OS 4 имеет встроенный браузер, но им не воспользуешься

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ФУНКЦИОНАЛ ОГРАНИЧЕН

Обновление Wear OS 4 для смарт-часов Pixel Watch от Google содержит упоминание о встроенном интернет-браузере от Wear OS. Однако на самом деле им воспользоваться невозможно.

В настройках теперь можно выбрать Wear OS Browser в качестве браузера по умолчанию. Однако самой программы нигде не видно – ни в меню приложений, ни при нажатии на ссылку.

Вероятно, "браузер" используется только для переадресации ссылок на соединенный смартфон. Полноценного просмотра на часах эта функция не предоставляет.

Впрочем, Google возможно готовит почву для будущей полноценной версии браузера на Wear OS. А пока эта возможность остается очень ограниченной для пользователей.

Источник - 9to5google