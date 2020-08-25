WhatsApp добавит возможность удобно удалять ненужные файлы

459

Самый популярный мессенджер WhatsApp наконец-то решил помочь пользователям в том, чтобы содержать их устройства в чистоте.





Один из самых больших минусов использования WhatsApp остается его привязанность к конкретному устройству. Приложение банально не имеет возможности облачного хранения, из-за чего смартфоны часто страдают перегрузом лишней информацией. Если вы используете WhatsApp регулярно, то ваше устройство точно заполнено лишним мусором в виде старых фотографий и видео.

Разработчики, наконец, обратили на эту оплошность внимание и пробуют хоть как-то решить эту проблему. Вскоре в приложение будут встроена возможность удобно удалять ненужные вам файлы.

Читать также: WhatsApp поможет проверить фейковую информацию прямо внутри приложения﻿



Как сообщает фанатский сайт WABetaInfo, в ближайшее время WhatsApp начнет отправку обновленного пользовательского интерфейса для раздела хранилища, который позволит вам легко просматривать и удалять большие файлы, которые, возможно, больше вам не понадобятся.





Раздел «Данные и хранилище» полностью изменит внешний вид. Вверху вы увидите строку хранилища, где будут разделены ваши медиафайлы и «другое». Ниже будут приведены два раздела: переадресованные файлы и большие файлы с возможностью просмотреть и удалить ненужные файлы, чтобы освободить больше места.

Большая часть мусора, который скапливается приложением, может быть связан с пересылаемыми файлами с различных групп. С помощью обновлённого интерфейса вы сможете легко понять, что было переслано, и что можно удалить. Под этими двумя секциями вы увидите ваши чаты, как групповые, так и индивидуальные, и сколько места они занимают на вашем устройстве.

Читать также: WhatsApp крупно обновился: QR-коды с номерами, анимированные стикеры и другое﻿



Надо понимать, что новый раздел все еще находится в стадии разработки, так что есть еще большой шанс, что эта функция будет улучшена до официального релиза. Ожидается, что сначала будет проведено бета-тестирование прежде, чем отправлять новую версию для всех пользователей.





Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Истоничк: WABetaInfo