WhatsApp поможет проверить фейковую информацию прямо внутри приложения

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В последнее время благодаря различным организациям (вроде Роскомнадзора) мессенджеры стали, пускай и в шутку, восприниматься, как неиссякаемый источник опасной дезинформации. Как бы вы не относились к этой ситуации, но факт распространения фейков действительно присутствует. И если пользователи Telegram более-менее обходят стороной это проблему, то в WhatsApp наткнуться на фейки не очень-то и сложно, особенно, если кто-то из ваших друзей любит посидеть в разных конспирологических беседах.





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Ранее WhatsApp пытался бороться с ними при помощи специального ярлыка на сообщениях, который бы оповещал, что сообщение пересылалось несколько раз. Теперь мессенджер решил добавить значок увеличительного стекла к этому ярлыку, чтобы вы смогли проверить любое сообщение, которое было переслано из Интернета.





Теперь вы сможете проверить, является ли сообщение оригинальным. Возможно, у вас получится проследить, из какого источника пошло фейковое сообщение. Для этого нужно будет нажать на кнопку увеличительного стекла справа, и приложение спросит вас, хотите ли вы начать поиск сообщения или ссылки в Интернете. Еще раз нажав на эту кнопку, вы перейдете в поиск Google.

WhatsApp пришлось вводить новый функционал из-за использования сквозного шифрования – мессенджер просто физически не может читать переписки и автоматически выделять и удалять фейковую информацию. Правда, надо понимать, что если вы решитесь отправить запрос в Google, но конкретно этот запрос перестанет быть зашифрованным.

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На данный момент опция доступна в Бразилии, Италии, Ирландии, Мексике, Испании, Великобритании и США. Для того, чтобы начать пользоваться этой функцией, вам необходимо обновить приложение до последней версии.





Источник: WhatsApp Blog