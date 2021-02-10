WhatsApp в последнее время может вас еще больше удивить, скоро добавляют новые звонки: конкурентность с Telegram растет

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WhatsApp снова нас удивляет и хочет вырваться в лидеры

После многих лет "простой" WhatsApp наконец-то сумел на кардинальные изменения, ранее уже сообщалось, что была добавлена возможность отправлять фотографии в HD качестве , сейчас изменения призваны улучшить интерфейс вызовов, облегчая управление групповыми вызовами и повышая общее удобство использования.

WhatsApp, популярная платформа обмена сообщениями, принимает меры по улучшению опыта звонков с помощью нового обновления, которое сейчас тестируется в бета-программе. Это обновление, отмеченное версией 2.23.17.16, содержит значительные улучшения в интерфейсе вызовов, облегчая управление групповыми вызовами и повышая общее удобство использования.

Обновление представляет новую кнопку, которая упрощает добавление контактов в текущие звонки, это прежде всего направлено на экономию времени и уменьшение количества действия. Этот упрощенный процесс заменяет предыдущий метод, требовавший прерывания вызова, чтобы инициировать новый для дополнительных участников.

Обновленный интерфейс звонков в WhatsApp имеет нижний модальный вид, выделяющий тип звонка и подчеркивающий сквозное шифрование, подчеркивающее приверженность платформы к конфиденциальности и безопасности данных пользователей. WhatsApp также тестирует функцию групповых звонков по расписанию, и ожидается, что она будет запущена в ближайшее время.

Новый интерфейс звонков постепенно разворачивается для бета-тестеров, установивших последнюю бета-версию WhatsApp для Android. Ожидается, что интерфейс станет доступным для большего количества пользователей в ближайшие недели.

WhatsApp также активно исследует другие функции. Это включает в себя разработку стикеров, созданных искусственным интеллектом, а также долгожданную опцию мультиаккаунтов для бета-тестеров.

И это чрезвычайные новости, наконец WhatsApp, ведь у него до сих пор много поклонников, хотя телеграмм уверенно наступает на пяти, поэтому платформе явно нужно поспешить, чтобы получить первенство среди подобных социальных сетей.

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Источник: gizmochina