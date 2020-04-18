WhatsApp предложит возможность создавать видеоконференции для более чем 4 участников

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Как многие знают, в связи с текущей пандемией, вынуждающей людей оставаться дома, в последнее время групповые видео-звонки и даже групповые аудио-звонки набрали невиданные доселе обороты. Вслед за невероятной популярностью Zoom вносить определенные изменения в работу приложения начал даже непоколебимый Skype, что уж говорить о менее заметных игроках.





Такие приложения, как Google Duo, уже увеличили максимальное количество участников видеозвонков до 50%, и теперь мы видим, что WhatsApp, принадлежащий Facebook, планирует сделать нечто подобное.

Строки кода, обнаруженные умельцам в результате глубокого «погружения» внутрь последней бета-версии WhatsApp, показали, что сервис готовится в ближайшем будущем увеличить максимальное количество участников групповых конференций как для аудио-, так и для видео-звонков. В настоящее время лимит составляет всего четыре участника, что намного меньше, чем предлагают другие конкуренты.





Очевидно, что при появлении нового функционала, всем вовлеченным сторонам потребуется установить последнюю версию WhatsApp, чтобы включить большее максимальное количество участников. До сих пор неизвестно, каким будет максимальное число. Будем надеяться, что сервис внесет существенное изменение, добавив возможность расширить количество участников хотя бы до 10.





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В последнее время WhatsApp начал меняться быстрее: сначала мы увидели появление долгожданной темной темы, теперь же увеличение количества участников конференции. Возможно, еще недолго и мы увидим использование облачного хранилища, как в главном конкуренте мессенджера – Telegram. А пока остается только мечтать.﻿

Источник: wabetainfo.com