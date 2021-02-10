WhatsApp ввел поддержку «мультиустройств», наконец-то Meta смогла

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Наконец WhatsApp получил функционал из других мессенджеров

WhatsApp только запустил свою долгожданную функцию «мультиустройства», которая позволяет пользователям получать доступ к своей учетной записи WhatsApp на четырех устройствах одновременно. Эта функция была в разработке некоторое время и теперь доступна по всему миру.

Речь идет о возможности использовать один аккаунт WhatsApp сразу на четырех смартфонах, включая iPhone (одно устройство основное и три дополнительных).

Все чаты, медиа и звонки будут иметь сквозное шифрование на каждом смартфоне. Однако, если ваше основное устройство остается неактивным в течение длительного времени, WhatsApp автоматически выведет вас из всех смартфонов-спутников. Из главного устройства можно выйти из аккаунта на дополнительном дистанционно.

Чтобы подключить свой аккаунт WhatsApp на дополнительных смартфонах, нужно отсканировать QR-код из основного гаджета.

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Источник: twitter