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WhatsApp ввел поддержку «мультиустройств», наконец-то Meta смогла

27.04.2023 39 0

Наконец WhatsApp получил функционал из других мессенджеров

WhatsApp только запустил свою долгожданную функцию «мультиустройства», которая позволяет пользователям получать доступ к своей учетной записи WhatsApp на четырех устройствах одновременно. Эта функция была в разработке некоторое время и теперь доступна по всему миру.

 

WhatsApp ввел поддержку «мультиустройств», наконец-то Meta смогла – фото 1

 

Речь идет о возможности использовать один аккаунт WhatsApp сразу на четырех смартфонах, включая iPhone (одно устройство основное и три дополнительных).

 

Все чаты, медиа и звонки будут иметь сквозное шифрование на каждом смартфоне. Однако, если ваше основное устройство остается неактивным в течение длительного времени, WhatsApp автоматически выведет вас из всех смартфонов-спутников. Из главного устройства можно выйти из аккаунта на дополнительном дистанционно.

 

WhatsApp ввел поддержку «мультиустройств», наконец-то Meta смогла – фото 2

 

Чтобы подключить свой аккаунт WhatsApp на дополнительных смартфонах, нужно отсканировать QR-код из основного гаджета.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.04.2023

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WhatsApp ввел поддержку «мультиустройств», наконец-то Meta смогла