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WhatsApp запускает функцию Passkey без пароля для пользователей Android

17.10.2023 88 0

Входит в приложение теперь гораздо проще

WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями, принадлежащее компании Meta, запускает новую функцию беспарольного входа для всех пользователей Android. Эта новая функция предоставит пользователям более безопасный и удобный способ входа в свои аккаунты WhatsApp без необходимости использования традиционных паролей или двухфакторной SMS-аутентификации.

 

whatsapp

 

Passkeys - это новый тип учетных данных для входа в систему, который более безопасен и проще в использовании, чем традиционные пароли. Они основаны на криптографии с открытым ключом и используют встроенные механизмы аутентификации на пользовательские устройства, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица. Это делает ключи гораздо более устойчивыми к атакам фишинга и другим формам кражи паролей.

 

Чтобы использовать новую функцию ключей в WhatsApp, пользователям Android нужно просто зарегистрировать устройство с помощью ключа. После регистрации они смогут входить в WhatsApp с помощью своего ключа, без необходимости вводить пароль или получать двухфакторный SMS-код.

 

Эта функция будет доступна всем пользователям Android в течение следующих нескольких месяцев.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.10.2023
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WhatsApp запускает функцию Passkey без пароля для пользователей Android