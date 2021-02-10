WhatsApp запускает функцию Passkey без пароля для пользователей Android

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Входит в приложение теперь гораздо проще

WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями, принадлежащее компании Meta, запускает новую функцию беспарольного входа для всех пользователей Android. Эта новая функция предоставит пользователям более безопасный и удобный способ входа в свои аккаунты WhatsApp без необходимости использования традиционных паролей или двухфакторной SMS-аутентификации.

Passkeys - это новый тип учетных данных для входа в систему, который более безопасен и проще в использовании, чем традиционные пароли. Они основаны на криптографии с открытым ключом и используют встроенные механизмы аутентификации на пользовательские устройства, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица. Это делает ключи гораздо более устойчивыми к атакам фишинга и другим формам кражи паролей.

Чтобы использовать новую функцию ключей в WhatsApp, пользователям Android нужно просто зарегистрировать устройство с помощью ключа. После регистрации они смогут входить в WhatsApp с помощью своего ключа, без необходимости вводить пароль или получать двухфакторный SMS-код.

Эта функция будет доступна всем пользователям Android в течение следующих нескольких месяцев.

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Источник: gizmochina