Xiaomi 12 – компактный флагман со Snapdragon 8 Gen 1, 6.28” AMOLED-дисплеем 120 Гц и быстрой зарядкой всего от 13 698

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Настоящий компакт

Современные тенденции по увеличению размера устройств не всем нравятся и сейчас действительно сложно подобрать компактный смартфон. Xiaomi 12 – это действительно компактное устройство, которое не так часто встретишь в последнее время.

Устройство легкое, тонкое, а скошенные края экрана делают телефон еще более узким и компактным.

Смартфон оснащен 6.28” AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Высокий контраст, максимальные углы обзора, прекрасная цветопередача, отличная яркость (до 1100 нит в пике, даже в солнечный день изображения и текст остаются читабельными), плавные анимации.

Xiaomi 12 работает на базе процессора, выполненного по 4 нм техпроцессу, – Snapdragon 8 Gen 1. И этого чипсета смартфону хватит еще на долгие годы использования.

Камеры стандартно три: главный сенсор (50 Мп Sony IMX766 с оптической стабилизацией), широкоугольный (13 Мп OV13B10, 123°), макро (5 Мп Samsung S5K5E9, с автофокусом). Фронтальная камера – 32 Мп сенсор OmniVision OV32B40.

Тонкий смартфон не мог получить слишком объемную батарею, это очевидно. Так что имеем 4500 мАч. Заряжается батарея быстро благодаря быстрой зарядке и 67 Вт.

Так что смартфон действительно замечательный и кто ищет действительно компактное устройство, Xiaomi 12 будет отличным выбором. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

Xiaomi 12﻿ 8/128Gb﻿ - от 13 698﻿ грн ($360﻿)

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