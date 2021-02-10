Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi 12 – компактный флагман со Snapdragon 8 Gen 1, 6.28” AMOLED-дисплеем 120 Гц и быстрой зарядкой всего от 13 698

Xiaomi 12 – компактный флагман со Snapdragon 8 Gen 1, 6.28” AMOLED-дисплеем 120 Гц и быстрой зарядкой всего от 13 698

04.01.2024 131 0

Настоящий компакт

Современные тенденции по увеличению размера устройств не всем нравятся и сейчас действительно сложно подобрать компактный смартфон. Xiaomi 12 – это действительно компактное устройство, которое не так часто встретишь в последнее время.

 

xiaomi 12

 

Устройство легкое, тонкое, а скошенные края экрана делают телефон еще более узким и компактным.

 

xiaomi 12

 

Смартфон оснащен 6.28” AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Высокий контраст, максимальные углы обзора, прекрасная цветопередача, отличная яркость (до 1100 нит в пике, даже в солнечный день изображения и текст остаются читабельными), плавные анимации.

 

xiaomi 12

 

Xiaomi 12 работает на базе процессора, выполненного по 4 нм техпроцессу, – Snapdragon 8 Gen 1. И этого чипсета смартфону хватит еще на долгие годы использования.

 

Камеры стандартно три: главный сенсор (50 Мп Sony IMX766 с оптической стабилизацией), широкоугольный (13 Мп OV13B10, 123°), макро (5 Мп Samsung S5K5E9, с автофокусом). Фронтальная камера – 32 Мп сенсор OmniVision OV32B40.

 

xiaomi 12

 

Тонкий смартфон не мог получить слишком объемную батарею, это очевидно. Так что имеем 4500 мАч. Заряжается батарея быстро благодаря быстрой зарядке и 67 Вт.

 

xiaomi 12

 

Так что смартфон действительно замечательный и кто ищет действительно компактное устройство, Xiaomi 12 будет отличным выбором. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

 

Xiaomi 12﻿ 8/128Gb﻿ - от 13 698﻿ грн ($360﻿)

 

Как заказывать посылки с Aliexpress:

Как заказывать посылки Aliexpress в любой город Украины


А чтобы быть в курсе лучших предложений, рекомендуем подписаться на наш канал Andro-Price AliExpress и Andro-Price Украина, где мы преподаем лучшее, что вы можете приобрести по минимальной цене.

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 04.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi 12 – компактный флагман со Snapdragon 8 Gen 1, 6.28” AMOLED-дисплеем 120 Гц и быстрой зарядкой всего от 13 698