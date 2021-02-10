Xiaomi 12 Pro посторонись? Дисплей iQOO 9 Pro лучше

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Компания тизерит фишки экран iQOO 9 Pro

Начало следующего года будет насыщенным на премьеры, новинки начнут дебютировать с 4 января. В число тех, кто отметится новыми устройствами в первые дни 2022 года, попал и суббренд Vivo, который на 5 января назначил презентацию iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Все лучшее достанется «прошке», включая и дисплей.

Компания выпустила серию тизеров, раскрывающих подробности об экране iQOO 9 Pro. Обещаны захватывающие визуальные ощущения, при этом дисплей плавный и энергоэффективный. Флагман получит AMOLED-панель Е5 от Samsung с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Как и Xiaomi 12 Pro матрица iQOO 9 Pro может похвастаться технологией LTPO 2.0, коэффициентом контрастности 8000000: 1 разрешением 2К и пиковой яркостью 1500 нит. Частота отклика тача составит 1000 Гц, тогда как у Xiaomi 12 Pro этот показатель равен 480 Гц.

К числу преимуществ новинки производитель относит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев с большой областью распознавания. Известно, что iQOO 9 Pro обладает чипом Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятором емкостью 4650 мАч с быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

Для обеспечения адекватного температурного режима внутри смартфона установят систему охлаждения, которая сможет отводить тепло на площади 3926 мм². На тыльной стороне предложат набор из трех датчиков 50 Мп + 50 (ширик) + 16 Мп (телеобъектив).

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Источник: sparronews