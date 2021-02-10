Xiaomi 12 Pro и 12 Lite наконец-то обновились до HyperOS (MIUI 15) + ссылка

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ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ

Компания Xiaomi выпустила обновление своей прошивки HyperOS на основе Android 14 для смартфонов Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Lite. Обновление предлагает обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и новые фишки, разрабатывавшиеся в последний год.

Обновление HyperOS уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery – однако для Xiaomi 12 Pro необходимо, чтобы был установлен регион страны ЕС.

Xiaomi 12 Pro был представлен в марте 2022 года. Он оснащен 6,73-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем, флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и 50 Мп камерой. Сначала работал на MIUI 13.

Xiaomi 12 Lite дебютировал в июне 2022 года. Он имеет 6,55-дюймовый экран AMOLED, процессор Snapdragon 778G и 108 Мп основную камеру. Также поначалу запускался на MIUI 13.

Обновление HyperOS позволит воспользоваться усовершенствованными возможностями новой оболочки и Android 14 на этих смартфонах. Если официальное обновление еще не последовало, загрузить его можно здесь: