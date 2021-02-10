Xiaomi 12 Pro в стресс тесте демонстрирует несовершенство чипа

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Троттлинг и перегрев Snapdragon 8 Gen 1 имеет место быть

Подвинув конкурентов в бюджетном и среднем сегментах, Xiaomi устремилась в премиум и вчера в высшую лигу отправили Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Профильные издания в Китае уже начали сыпать обзорами смартфонов и у нас есть повод поговорить о животрепещущей теме — Snapdragon 8 Gen 1.

Все дело в том, что последний год Qualcomm валяет дурака и выезжает на имидже. Ее топовые платформы склонны к перегреву и многие сравнивают их с печками. Но чипмейкеру нет дела до этого, он наращивает производительность, а борьбу с теплоотведением возложил на плечи производителей. Им приходится изобретать все более мощные и большие системы охлаждения.

Так поступили в Xiaomi 12 Pro, предложив лучшее охлаждение. Но оно все же подводит и не способно полностью усмирить горячий нрав Snapdragon 8 Gen 1. Стрессовый тест CPU Throttling Test смартфон проходит неуверенно — частота падает более чем на 40% от максимума, причем довольно быстро. Среднее значение — 210 GIPS, а это чуть хуже результата Xiaomi Mi 11.

Увы, приходится признать, что охлаждение в Xiaomi 12 Pro не справляется с горячим нравом чипа — смартфон не нагревается так, чтобы обжигать пальцы, но он все же греется и подвержен троттлингу. Не критично, но частоты сбрасываются Похоже, что долговременные нагрузки смартфон держит не идеально. Смартфон не начинает тупить и тормозить, он по-прежнему работает шустро, но не выдает максимальную производительность.

Ряд изданий отмечают, что при запуске тяжелых игр на первых порах смартфон стабильно держит 60 кадров в секунду, но по истечении 15-30 минут случаются просадки. В зависимости от игры средняя частота кадров составляет 51-53fps, а нагрев корпуса — 43-44,4ºС. Что ж, похоже, что в производительные игры на топовой графике долго не порубишься с таким нагревом и троттлингом.

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Источники: toutiao, toutiao