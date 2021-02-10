Xiaomi 12 Ultra получит оптику от Leica! Подтверждено MiUi

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Партнерство Xiaomi и Leica подтверждено

О партнерстве Xiaomi с Leica уже давно ходят слухи. Но так как официальных подтверждений этой информации не было, все это оставалось слухами. Но теперь партнерство с Xiaomi Leica замечено в Mi Code! Согласно слитым строкам кода, фотоэффекты Leica будут добавлены в эффекты Галереи MIUI.

Внутри кода нет информации о том, какие устройства будут его использовать. Но известно про смартфон Xiaomi под кодовым названием «единорог», что скорее всего станет новым флагманом компании Xiaomi 12 Ultra. Вместе с 12 Ultra в коде нашли упоминания еще 3 смартфонов Xiaomi MIX FLIP 2 и FOLD 2, а также Xiaomi MIX 5, под кодовыми именами «зижан», «тор» и «локи». Смартфоны выйдут на версии MIUI 13 на базе Android 12, и получат обновление вплоть до Android 15.Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi MIX FOLD 2 будут представлены 22 июня, то есть в третьем квартале 2022 года, но дальше Китая эти смартфоны не уйдут.﻿

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