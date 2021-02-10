Xiaomi 12 Ultra с нескромной камерой а-ля Huawei: фейк или нет?

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Xiaomi 12 Ultra создавали с оглядкой на фанатов Huawei

Cамой горячей новостью сегодняшнего дня стал чехол, якобы предназначенный для Xiaomi 12 Ultra и если не пытаться разобраться, то можно сходу вынести вердикт — перед нами фейк. Правда, не стоит делать поспешных выводов.

Нужно помнить, что китайский рынок в числе приоритетных для Xiaomi. Как, впрочем, и для другой братии. Китай — это огромный рынок и с уходом Huawei/Honor тут образовался вакуум, который поспешили заполнить другие бренды. Выгодоприобретателем от американских санкций в отношении Huawei во многом стала Xiaomi.

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Вспомните, какие флагманские смартфоны в последнее время выпускали Huawei и Honor в Поднебесной? Honor Magic 3 Pro и Huawei Mate 40 Pro. Посмотрите на их дизайн и после этого ответьте на вопрос: может ли Xiaomi выпустить что-то подобное? Вполне. Эксперимент со вторым дисплеем провалился, а значит, можно взять на вооружение то, что уже успели обкатать другие и идеи прижились. Тем более я уже высказывал свою точку зрения насчет того, что в последнее время Xiaomi подбирает крохи за Huawei и активно переманивает её поклонников. Так, почему бы не предложить им перейти на аппарат в привычном для них дизайне?

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Что касается начинки смартфона, пока можно только гадать. Точно предложат флагманский чип Snapdragon, продвинутое охлаждение, много памяти и все в таком же духе. Это норма. Как вы уже поняли, главной фишкой смартфона станет камера и в этот раз производитель предложит несколько модулей с продвинутым зумом по аналогии как это сделала Samsung в своем S21 Ultra: 3Х и 10Х. Также не забудут про ультраширик и макро. В общем, сет датчиков в основной камере будет мощным.

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Если верить утечкам, представить смартфон должны весной следующего года, а до этого можно будет довольствоваться младшими моделями: Xiaomi 12 и 12 Pro, которые точно покажут в один день уже довольно скоро. Эту информацию тоже слил в сеть надежный информатор Digital Chat Station.

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Вишенкой на торте всей этой истории станет Xiaomi Mix 5, тестовое производство которого уже стартовало, т.е. аппарат уже готов. Как и предшественник, он тоже получит фронтальную камеру под дисплеем, только в этот раз качество снимков должно быть лучше. А сам смартфон должны представить летом следующего года.

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