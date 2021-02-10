Над камерой Xiaomi 12 Ultra работают специалисты Leica

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Leica поможет Xiaomi улучшить камеру флагмана

Многим известно, что достаточно продолжительное время Huawei сотрудничала с Leica, но после небезызвестных событий сместила акцент на другого производителя. Было подписано соглашение между Sharp и Leica, результатом которого стало появление фотофлагманов AQUOS R6 и Leitz Phone 1. Но одних японцев немецкой компании могло показаться мало, и она могла пойти на коллаборацию с еще одним китайским производителем.

Еще в мае в сети проскользнула новость, что на смену Huawei придет Xiaomi. Также в числе возможных компаньонов немецкой компании называли Honor. И вот по прошествии полгода о возможном партнерстве Xiaomi и Leica заявил известный сетевой информатор Digiatal Chat Station. Он выложил в сеть снимок Xiaomi Mi 11 Ultra, где на дополнительном миниатюрном дисплее изображен логотип Leica. Вполне логично трактовать этот пост как указание на то, что Xiaomi 12 Ultra может получить оптику Leica.

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Так это или нет, узнаем в начале следующего года, когда и ждем анонс Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra. Ожидается, что Ultra-версия предложит три датчика в основной камере и все они могут быть разрешением 50 Мп. Один из них должен быть зум-объектив с поддержкой 5-кратного оптического зума и размером 1/1,5ʺ. Можно не сомневаться, что тут предложат AMOLED‑дисплей с повышенной частотой обновления, до 12 Гб оперативки и до 512 Гб постоянной памяти, батарейку емкостью не менее 4500 мАч и быструю зарядку на 120 Вт.

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Источник: mydrivers