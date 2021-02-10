Xiaomi 12S Pro станет первым флагманом Xiaomi не с чипом Qualcomm

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Смартфон может выйти с Dimensity 9000 или в двух вариантах аппаратной платформы

На рынке затишье, но уже в этом месяце этот период завершится и нас ждет премьера нескольких интересных устройств. Так, менее чем через неделю должны представить Google Pixel 6a, а до конца месяца обещают выход серии Redmi Note 11T и фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7. На вторую половину года у Xiaomi запланированы анонсы целого ряда флагманов, среди которых будет Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro.

Ранее предполагалось, что эти модели получат чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus и информацией об этом поделился ресурс Xiaomiui, который нашел упоминание этой платформы в исходном коде MIUI. Теперь этот же источник изменил свое предсказание, заявив, что в основе Xiaomi 12S Pro будет лежать процессор Dimensity 9000. Интересно, что, говоря о новинке, издание называет ее, как Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 Edition. Это заставляет строить предположение, что есть вероятность выхода смартфона в двух вариантах аппаратной платформы: Snapdragon 8 Gen 1 Plus и Dimensity 9000.

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Так это или нет, точно узнаем уже после анонса Xiaomi 12S Pro. Предположительно, представить смартфон и его базовую версию могут в конце июля или в августе нынешнего года. Ожидается, что новинки не выйдут на глобальный рынок и останутся эксклюзивом для Китая.

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Источник: xiaomiui