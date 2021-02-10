Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi Mix Fold 2: апгрейды флагманов

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Появились подробности о новинках и сроках их выхода

Прошло почти четыре месяца с момента премьеры серии Xiaomi 12, которая только недавно добралась до глобального рынка. Можно было предположить, что в это семейство еще вольются Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, но, оказалось, что это не единственные новинки, которые пополнят ряды линейки.

По сети гуляет слух, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro получат усовершенствованные версии, именоваться которые станут Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Эти модели не так давно были замечены в базе данных EMEI, где 2206122SC — номер модели Xiaomi 12S Pro, 2206123SC — Xiaomi 12S.

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В числе характеристик новинок отмечают только присутствие процессора Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который станет усовершенствованной версией Snapdragon 8 Gen 1, производством которой займется TSMC. Представить Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro должны летом.

В планах компании также выпустить второе поколение складного Xiaomi Mix Fold и анонс новинки может прийтись на июнь. По слухам, основная камера Xiaomi Mix Fold 2 будет оформлена также как у Xiaomi 12 Ultra: круглый массивный блок с несколькими датчиками изображения. Ожидается, что смартфон предложит чип Snapdragon 8 Gen 1, второе поколение фирменного процессора обработки изображений Surge C1, гибкую 8-дюймовую панель с высокой частотой обновления экрана. Должны поработать и над уменьшением складки в месте сгиба.

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Источники: mydrivers, mydrivers