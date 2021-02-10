Xiaomi Civi 1S получил дату анонса

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Xiaomi Civi 1S может стать первым с Snapdragon 778G+ или Snapdragon 7 Gen 1

В прошлом году был представлен Xiaomi Civi — тонкий и легкий смартфон, ориентированный на молодежную аудиторию. Аппарат стал историей для рынка Китая и, похоже, что он зашел. Компания находится в шаге от анонса его усовершенствованной версии — Xiaomi Civi 1S.

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Сегодня стало известно, что представят смартфон 21 апреля. Кстати, в этот же день в Китае пройдет премьера OnePlus Ace, который, как известно, станет переименованной версией OnePlus 10R, а он в свою очередь почти копия Realme GT Neo 3.

Компания выпустила промо-плакат, который не только указывает на дату презентации Xiaomi Civi 1S, но и демонстрирует его дизайн в градиентной расцветке «чудо-солнце». Судя по постеру, внешних изменений аппарат не получит и позаимствует экстерьер у предшественника. Это будет по-прежнему аппарат с тонким корпусом толщиной всего 6,98 мм и его вес составит 166 грамм.

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Ожидается, что ключевые изменения могут произойти внутри Xiaomi Civi 1S. На смену Snapdragon 778G придет Snapdragon 778G+ или Snapdragon 7 Gen 1. Еще одно заметное улучшение — увеличение мощности быстрой зарядки до 67 Вт против 55 Вт у Xiaomi Civi. Но это только предположения, которые нуждаются в подтверждении.

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Источник: sparronews