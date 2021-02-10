Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro по части чипов отправят в разные сегменты

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Xiaomi 12T станет субфлагманом, а Xiaomi 12T Pro предложит флагманскую платформу

В прошлом году стало известно, что Leica не останется не удел после прекращения сотрудничества с Huawei и ее услуги оказались востребованы Xiaomi. Вчера компания скопом представила сразу три смартфона линейки Xiaomi 12S, ставшие демонстрацией первых результатов партнерства двух компаний. Но, увы, все новинки останутся эксклюзивом для рынка Китая, за пределы домашнего рынка их выводить не станут.

Тем не менее, Xiaomi обещает, что не оставит глобальных пользователей без устройств с «плюшками» от Leica. Возможно, речь идет о серии Xiaomi 12T? Информации об этом нет, но сетевые информаторы готовы назвать те аппаратные платформы, которые предложат новинки этой линейки.

Обещают два смартфона — Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Первую из моделей отправят в сегмент субфлагманов с чипом Dimensity 8100. Тогда как «прошка» станет в один ряд по производительности с линейкой Xiaomi 12S, предложив платформу Snapdragon 8+ Gen 1.

Известно, что Xiaomi 12T предложит поддержку Wi-Fi 6, 5G, GPS и Bluetooth. Обещают наличие ИК-порта и две модификации, отличающиеся объемом флеш-памяти: 128 Гб или 256 Гб. Что касается оперативки, то у обеих версий ее объем составит 8 Гб.

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Xiaomi 12T Pro приписывают 120-герцовый AMOLED-экран, быструю проводную зарядку на 120 Вт, камеру с оптическим стабом, 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. По слухам, велика вероятность очередного ребрендинга. В Китае новинки семейства Xiaomi 12T будут доступны как Redmi K50S и Redmi K50S Pro.

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Источники: androidauthority, gizmochina