Xiaomi 13T получит бесплатную замену дисплея в течение 6 месяцев – Эван Бласс

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Не пожизненная гарантия, как у OnePlus, НО ВСЕ же НЕМАЛО﻿

Известный поставщик инсайдов поделился в Twitter X коротким тизером смартфона Xiaomi 13T. Кроме возможности рассмотреть смартфон, видео содержит некоторые данные, в том числе интересный бонус для покупателей в виде полугодовой гарантии на дисплей. Трудно сказать, на каких условиях действуют 6 месяцев такого льготного обслуживания – информации в тизере мало.



Опубликованное видео предназначено для рынка Чехии. Кроме срока замены экрана, с него можно узнать о бесплатной 3-месячной подписке на YouTube Premium для владельцев смартфона, а также Google Drive объемом 100 ГБ бесплатно на 6 месяцев.



Видео показывает Xiaomi 13T с логотипом Leica сзади, подтверждая, что Xiaomi 13T будет оснащен эксклюзивными камерами Leica только в Европе. Серия смартфонов Xiaomi 13T будет представлена на глобальном рынке 26 сентября, пока нет абсолютно точной информации о модельном ряду 13Т.