Xiaomi 13T засветился в базе данных регулятора и вскрыл основные характеристики

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Интересный субфлагман выйдет уже в сентябре

Прошлогодний Xiaomi 12T был достаточно компромиссным решением вследствие значительно более слабого, чем в основной линейке чипа Dimensity 8100 Ultra. Но время улетает и уже скоро представят его преемника Xiaomi 13T. Он засветился в базе регулятора IMEI и раскрыл кое-какие подробности о своих характеристиках. Главным изменением стало возвращение к флагманским решениям от Qualcomm, и он должен получить Snapdragon 8+ Gen 1.

Xiaomi 13T имеет номер модели 2306EPN60G. Следует отметить, что в MIUI устройство обозначается как «M12A». Он будет доступен только на глобальном рынке и не ожидается, что он будет выпущен в Китае. Кроме того, даже индийские пользователи могут остаться без этой модели. Это означает, что дешево купить его беря версию для одного из этих рынков не получится, и нужно рассчитывать на что-то близкое к официальным ценникам.

По другим характеристикам пока 100% информации нет, но по слухам он получит 6.67” 1.5К дисплей на 120 герц. Тройная камера с основным модулем на 108 Мп, 8/256 ГБ в минимальной версии и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт. Анонс ожидается в сентябре.



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Источник: xiaomiui