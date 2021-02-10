Xiaomi 14 получит двойной телеобъектив, как у Mix Fold 3

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О работе камеры Xiaomi 14﻿ можно будет узнать после тестов камеры Mix Fold 3

Xiaomi недавно выпустила складной смартфон Mix Fold 3. Одной из его интересных особенностей является пара телеобъективов: x3,2 портретный и x5 перископический объектив. По данным китайского инсайдера, Xiaomi 14 будет оснащен такой же комбинацией телеобъективов.



Источник сообщает о тех же значениях зума x3,2 и x5 – похоже, что это будут буквально те же объективы, что и в Mix Fold 3, с фокусным расстоянием 75 мм и 115 мм. В то же время неизвестно, какие датчики будут использованы.



По слухам, Xiaomi 14 будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Процессор получит компоновку 1+5+2 с одним большим производительным ядром, пятью основными и двумя энергоэффективными малыми ядрами.



Другие источники сообщают об аккумуляторе Xiaomi 14 на 4860 мА*ч и быстрой зарядке на 120 Вт. Известно, что цена нового флагмана останется на уровне стоимости Xiaomi 13.

Источник: Gizmochina