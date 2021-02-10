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Xiaomi 14 поднимает планку конфигурации флагманов – минимум 12 ГБ оперативной памяти и другие характеристики

14.09.2023 113 0

РАНЕЕ ФЛАГМАНЫ ﻿﻿Xiaomi имели ﻿﻿от 8 ГБ ОЗУ

 

По данным инсайдеров, в базовой конфигурации Xiaomi 14 будет не менее 12 ГБ оперативной памяти. Начиная с Mi 10 все флагманы Xiaomi оснащались 8 ГБ ОЗУ. Вероятно, смартфоны Xiaomi 14 получат минимальную конфигурацию 12 ГБ+128 ГБ или 12 ГБ+256 ГБ. Определенных данных нет, но минимальный объем накопителя тоже может быть увеличен.


Xiaomi 14 едва ли не первым получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Процессор будет представлен в октябре, а смартфон появится уже в ноябре.

 

Xiaomi 14


По слухам, будут представлены модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Дизайн топового флагмана претерпевает много изменений. Формы корпуса и экрана будут более четкими, хотя и не полностью прямоугольными. Будет изгиб по бокам, но он касается только черных рамок и не влияет на использование экрана.

 

Xiaomi 14


Экран изготовит Huaxing Optoelectronics. Оптимизированная компоновка дисплея позволит минимизировать нижний «подбородок». Утверждается, что рамка Xiaomi 14 будет выполнена из титанового сплава.

 

Источник: MyDrivers

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 14.09.2023
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Xiaomi 14 поднимает планку конфигурации флагманов – минимум 12 ГБ оперативной памяти и другие характеристики