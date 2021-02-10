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  • Xiaomi 14 Ultra – новая камера, новый сканер отпечатков пальцев, новый экран – максимальный люкс за максимальный прайс

Xiaomi 14 Ultra – новая камера, новый сканер отпечатков пальцев, новый экран – максимальный люкс за максимальный прайс

06.12.2023 117 0

Новый сенсор, новый сканер отпечатков

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новой информацией о предстоящем топовом смартфоне Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra – новая камера, новый сканер отпечатков пальцев, новый экран – максимальный люкс за максимальный прайс – фото 1

В частности, телефон получит двойную телефото камеру с новой архитектурой, основной датчик Sony LYT900, а также три 50 Мп модуля с другими фокусными расстояниями.

Кроме того, в Xiaomi 14 Ultra установят усовершенствованный аккумулятор большей емкости – вероятно 5180 мАч. Поддерживается быстрая 90-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Xiaomi 14 Ultra – новая камера, новый сканер отпечатков пальцев, новый экран – максимальный люкс за максимальный прайс – фото 2

Еще одной фишкой флагмана называют микрозакругленный 4D-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под ним – впервые среди Xiaomi.

Итак, похоже, Xiaomi готовит действительно мажорный апдейт в этом году, улучшенную камеру и обновленный экран для своего нового ультра-флагмана - и это понятно, потому что это смартфон больше о том, кто сможет больше мышц показать. И, очевидно, у Xiaomi есть козыри в рукаве.

Источник - didgital chat station

Автор: Andrii S. Дата публикации: 06.12.2023
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Xiaomi 14 Ultra – новая камера, новый сканер отпечатков пальцев, новый экран – максимальный люкс за максимальный прайс