Xiaomi 15 Pro – переворот на рынке, iPhone 16 Pro всех удивит, Samsung победила Apple!

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Недельный дайджест новостей из мира технологий

На этой неделе в технологическом мире произошло немало интересных событий – первые истоки будущих флагманов, новые лидеры и откровенно удивительные смартфоны, но обо всем по очереди.

Очень много появилось утечек, связанных с Xiaomi 15 Pro и базовой моделью. Согласно инсайдерским данным, смартфоны получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Goodix, работающий даже на мокрых/грязных руках. Также ожидается применение новых углеродных кремний-аккумуляторов повышенной емкости, а также перископический модуль камеры. Судя по всему, Xiaomi 15 Pro может стать подлинным переворотом на рынке флагманов.

Не отстает от конкурентов и компания Apple. В iPhone 16 Pro базовая версия смартфона наконец-то получит минимум 256 ГБ памяти, из-за чего возможно ценник перейдет психологический барьер в $1000. А вот с внедрением новой AR/VR платформы Vision Pro у Apple пока неудача – разработчики массово теряют интерес к созданию приложений.

У Samsung тоже не все гладко. Появились проблемы с зелеными полосами на экранах после обновлений, хотя временные. Но компании есть чем гордиться – благодаря мощной экосистеме One UI и распространению ШИ-функций на старые модели, Samsung лидирует по продажам смартфонов, опередив Apple.

Nothing представила новые наушники Ear и Ear(a) с интеграцией Chat GPT. Huawei показала средние по начинке, но с продвинутой камерой флагман Pura 70. А легендарный Heineken выпустил "антисмартфон" Boring Phone без интернета. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном видеодайджесте на YouTube: