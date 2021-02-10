Xiaomi Android 13: какие устройства получат последнюю версию Android?
Xiaomi расширило список устройств, которые обновятся до Android 13
В последнюю неделю Xiaomi ежедневно выпускает обновления для глобальных и европейских версий прошивок. Если у вас возник вопрос или получит ваш смартфон обновления до последней доступной версии андроид вы увидите ответ в этой статье. Мы нашли обновленный 31 января 2023 список устройств Xiaomi которые получат Android 13 .
Список обновлений Xiaomi для Android 13 включает в себя модели, выпущенные после 2021 года. Исходя из тенденции выпусков обновлений, вполне вероятно, что эти устройства получат обновление в ближайшие месяцы. Если у вас есть один из этих смартфонов, в ближайшее время ждите уведомления об обновлении или следите за новостями на сайте. Здесь мы часто выкладываем информацию, где загрузить новые прошивки сразу после их анонса, не дождавшись массовой рассылки пользователям.
Xiaomi
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10S
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Lite 4G
- Xiaomi 11 Lite 5G/11 Lite 5G NE (11 LE)
- Xiaomi 11i / Hypercharge
- Xiaomi 11T/Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- XiaoMi Mix 4
- Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
- Xiaomi CIVI/CIVI 1S
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G/Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6/Pad 6 Pro
Redmi
- Redmi A1/A1+
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 11 5G / Note 11T 5G
- Redmi Note 10 5G / Note 11SE / Note 10T 5G
- Redmi Note 11S 4G
- Redmi Note 11E / Note 11R / 10 5G / 11 Prime 5G
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro / Note 11 Pro+ / Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10S / Note 11 SE Индия
- Redmi 10/10 2022/10 Prime/Note 11 4G
- Redmi Note 11/11 NFC
- Redmi Note 11E Pro/Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 11T Pro/Pro+
- Redmi 10C / Redmi 10 Индия
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro / Note 10 Pro Max
- Redmi 11 Prime 4G
- Redmi 12C
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 DISCOVERY / Redmi Note 12 YIBO Edition
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40 Gaming/K40S
- Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50 Ultra
- Redmi K60/K60 Pro/K60E
POCO
- POCO F3/F3 GT
- POCO X3 GT/X3 Pro/X4 GT/X4 GT Pro
- POCO F4/F4 GT
- Poco M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
- POCO M4 5G
- POCO M5/M5s
- POCO C55
- POCO X5 5G/X5 Pro 5G
- POCO F5 Pro
Также в этом перечне были указаны и модели, которые, к сожалению, уж точно не получат Android 13.
- Redmi K30 Pro/Zoom Edition
- Redmi K30S Ultra
- Poco F2 Pro
- Mi 10T/10T Pro
- Redmi 9/9 Prime/9T/9 Power
- Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 4G / Note 9 5G / Note 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/K30 5G/K30 Ultra/K30i 5G/K30 Racing
- Poco X3/X3 NFC
- POCO X2/M2/M2 Pro
- Mi 10 Lite / 10 Lite Youth Edition
- Mi 10i/10T Lite
- Mi Note 10 Lite
За новой информацией следите на нашем сайте.
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Источник: xiaomiui
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