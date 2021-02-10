Xiaomi Android 13: какие устройства получат последнюю версию Android?

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Xiaomi расширило список устройств, которые обновятся до Android 13

В последнюю неделю Xiaomi ежедневно выпускает обновления для глобальных и европейских версий прошивок. Если у вас возник вопрос или получит ваш смартфон обновления до последней доступной версии андроид вы увидите ответ в этой статье. Мы нашли обновленный 31 января 2023 список устройств Xiaomi которые получат Android 13 .

Список обновлений Xiaomi для Android 13 включает в себя модели, выпущенные после 2021 года. Исходя из тенденции выпусков обновлений, вполне вероятно, что эти устройства получат обновление в ближайшие месяцы. Если у вас есть один из этих смартфонов, в ближайшее время ждите уведомления об обновлении или следите за новостями на сайте. Здесь мы часто выкладываем информацию, где загрузить новые прошивки сразу после их анонса, не дождавшись массовой рассылки пользователям.

Xiaomi

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G/11 Lite 5G NE (11 LE)

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiao Mi Mix 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

Xiaomi CIVI/CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G/Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6/Pad 6 Pro

Redmi

Redmi A1/A1+

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 11 5G / Note 11T 5G

Redmi Note 10 5G / Note 11SE / Note 10T 5G

Redmi Note 11S 4G

Redmi Note 11E / Note 11R / 10 5G / 11 Prime 5G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro / Note 11 Pro+ / Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10S / Note 11 SE Индия

Redmi 10 /10 2022/10 Prime/Note 11 4G

Redmi Note 11/11 NFC

Redmi Note 11E Pro/Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11T Pro/Pro+

Redmi 10C / Redmi 10 Индия

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro / Note 10 Pro Max

Redmi 11 Prime 4G

Redmi 12C

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 DISCOVERY / Redmi Note 12 YIBO Edition

Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition

Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40 Gaming/K40S

Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50 Ultra

Redmi K60/K60 Pro/K60E

POCO

POCO F3/F3 GT

POCO X3 GT /X3 Pro/X4 GT/X4 GT Pro

POCO F4/F4 GT

Poco M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5/M5s

POCO C55

POCO X5 5G/X5 Pro 5G

POCO F5 Pro

Также в этом перечне были указаны и модели, которые, к сожалению, уж точно не получат Android 13.

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Источник: xiaomiui



