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Xiaomi анонсирует свой первый телевизор с Google TV на борту 13 апреля

12.04.2023 65 0

Новая линейка телевизоров Xiaomi будет анонсирована уже завтра

Два дня назад мы писали о предстоящей презентации Xiaomi Smarter Living 2023, которая состоится 13 апреля в Индии. Одним из скрывавшихся за буквами устройств по официальному приглашению был телевизор.

 

xiaomi tv

 

И вот сегодня стали известны некоторые подробности по поводу будущего телевизора от Xiaomi. Новинка станет представителем обновленной серии Xiaomi Smart TV X Pro. Это будут первые телевизоры на обновленном Google TV. Они получат 4K матрицу с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ.

 

google-tv

 

Металлический корпус и сверхтонкие рамки вокруг дисплея, а также мощная 40-ваттная аудиосистема с поддержкой стандарта Dolby﻿ Atmos. К сожалению, цены пока неизвестны, но ждать осталось недолго и уже завтра мы узнаем все подробности о новых телевизорах от Xiaomi.

 

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Источник: mi.com

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.04.2023

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Xiaomi анонсирует свой первый телевизор с Google TV на борту 13 апреля