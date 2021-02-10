Xiaomi анонсирует свой первый телевизор с Google TV на борту 13 апреля

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Новая линейка телевизоров Xiaomi будет анонсирована уже завтра

Два дня назад мы писали о предстоящей презентации Xiaomi Smarter Living 2023, которая состоится 13 апреля в Индии. Одним из скрывавшихся за буквами устройств по официальному приглашению был телевизор.

И вот сегодня стали известны некоторые подробности по поводу будущего телевизора от Xiaomi. Новинка станет представителем обновленной серии Xiaomi Smart TV X Pro. Это будут первые телевизоры на обновленном Google TV. Они получат 4K матрицу с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ.

Металлический корпус и сверхтонкие рамки вокруг дисплея, а также мощная 40-ваттная аудиосистема с поддержкой стандарта Dolby﻿ Atmos. К сожалению, цены пока неизвестны, но ждать осталось недолго и уже завтра мы узнаем все подробности о новых телевизорах от Xiaomi.

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Источник: mi.com