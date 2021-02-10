Xiaomi Band 7 Pro: подробности, изображения и дата анонса

278

Уже завтра свет увидит продвинутая версия носимого гаджета в новом дизайне и с увеличенной автономностью

Фитнес-браслеты Xiaomi известны своей функциональностью и невысокой ценой. Правда, с оглядкой на последние Mi Band, есть ощущение, что разработчики уперлись в потолок и гаджет уже несколько поколений находится в своеобразном зависшем состоянии. Улучшения предлагаются, но они не носят характер ощутимых.

Читать также: Стала известна официальная дата презентации серии Xiaomi 12S ﻿

В мае состоялась премьера Xiaomi Band 7, который на прошлой неделе вышел на глобальный рынок. Но у компании уже припасены усовершенствования, и она готова представить Xiaomi Band 7 Pro. Его премьера состоится 4 июля одновременно с дебютом серии Xiaomi 12S, жемчужиной которой станет Ultra-версия — претендент на звание лучшего камерофона на рынке.

О предстоящем выходе Xiaomi Band 7 Pro компания объявила официально и обещает, что впервые ее фитнес-браслет предложит модный экран близкий к квадратной форме. А еще новинка получит «продвинутый Pro-уровень, предлагающий более профессиональный опыт для спорта и здоровья».

Читать также: Xiaomi 12 Lite засветился на видео ﻿

Понятно, что ключевое отличие Xiaomi Band 7 Pro от «просто семерки», будет заключаться в дизайне. Дизайн предлагаем оценить по тизерам компании и фото с распаковкой фитнес-браслета. Обещают поддержку GPS и увеличенную батарейку. Предположительно, емкость аккумулятора составит 250 мАч. Есть вероятность, что для изготовления «прошки» используются более премиальные материалы, чем в Xiaomi Band 7.

Логично, что ценник на Xiaomi Band 7 Pro должен быть выше того, что предлагает «простая» версия. Инсайдеры ориентируют на то, что цена на Pro-версию будет в районе $60. Что из этого в итоге окажется правдой, узнаем уже завтра.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источники: EqualLeaks, notebookcheck