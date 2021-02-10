Xiaomi делает MIUI Go, Apple обидела Россию и Samsung займется вторсырьем

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Если вы ищите актуальные новости из мира технологий — какие новинки представлены, какие находятся на низком старте перед анонсом, какие есть утечки и слухи о них, а также о том, какие события произошли или произойдут на рынке — предлагаем вашему вниманию свежий дайджест новостей. Мы отобрали только самые интересные новости для вас.

Апрель не радует какими-то грандиозными событиями и интересными новинками. Несколько запоминающихся моментов и не более. Так, Vivo устроила большую презентацию в Китае, где представила конкурента Xiaomi Pad 5 в лице Vivo Pad, показала свой первый складной смартфон Vivo X Fold и вывела на рынок премиальный камерофон Vivo X Note. Честно сказать, из всех складных устройств новинка не выбивается, а ценник флагмана настолько высок, что заставляет пройти мимо этой модели.

Тем временем из-за ограниченного доступа к продвинутым комплектующим, Huawei возвращается к тем решениям, которые уже пора отправить в утиль. Так, компания готовит к выходу Huawei Mare 50 Pro, который будет могуч по части камер и убог по части дизайна, где все портит монобровь а-ля iPhone.

Samsung же успела запатентовать странный и непрактичный аппарат с прозрачным выдвижным экраном. А вот более рациональное решение — перейти на ремонт устройств с использованием комплектующих, изготовленных из переработанных материалов. В итоге стоимость ремонта сократится вдвое и окружающей среде вреда меньше. Осталось только не подкачать с качеством таких запчастей.

OnePlus, ведомая твердой рукой Oppo, превращается в компанию-подражателя и конвейер. Она выпустит под своей маркой Realme GT Neo 3 и сделает это дважды: OnePlus Ace и OnePlus 10R. Тогда как Realme готовит достаточно любопытный Realme Q5, который предложит чип Snapdragon 870, батарейку на 5000 мАч и быструю зарядку на 80 Вт.

Apple же столкнулась с судебным преследованием в России. Энтузиасты, недовольные прекращением поставок и продаж техники, а также ограничениями в работе Apple Pay, решили призвать компанию к ответу. Витает на просторах России идея заставить компании продавать в этой стране смартфоны с предустановленным российским магазином приложений. Как отреагирует на это Apple, вполне предсказуемо. Она делала и делает все, чтобы App Store остался монополистом. В этой ситуации Apple вполне может уйти с российского рынка, а не приостанавливать работу на нем.

Среди последних разработок купертиновцев: зарядник на 35 Вт с двумя портами USB C и появление поддержки спутниковой связи в Apple Watch на случай необходимости подать сигнал о бедствии.

Xiaomi же ударилась в эксперименты на ниве создания бюджетника. Речь о POCO C40, который чип убогий от китайской компании предложит и будет работать на MIUI Go, урезанной версии MIUI. Также в планах компании выпустить смартфон с поддержкой 150-ваттной зарядки и вывести за пределы Китая Redmi K50 Gaming Edition под именем POCO F4 GT.

И сегодня в рубрике «какая-то дичь» порекомендуем вам узнать, какая «удивительная» идея пришла в голову одному из народных избранников в России о судьбе YouTube, почему Nokia ушла с российского рынка, и почему от Боливии зависит судьба литий-ионных аккумуляторов в России. Приятно просмотра и хороших выходных!