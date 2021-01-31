Последние подробности о Xiaomi Black Shark 4

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Игровой Black Shark 4 получит мощную платформу и ультрабыструю зарядку

Анализ рынка смартфонов показывает, что на нем уже прижился такой сегмент как игровые мобильники. Их немного и большинство приходят с просторов Китая, но все же на них есть спрос. В феврале свое творение Red Magic 6 должна показать Nubia, а в феврале или марте обещают релиз Asus ROG Phone 5. В числе новинок последнего зимнего месяца может оказаться и Black Shark 4.

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Суббренд Xiaomi уже начал промо-кампанию по продвижению смартфона на рынке и даже пообещал, что в его активе будет быстрая 120-ваттная зарядка и он станет самым доступным на рынке мобильником с такой технологией. Питать же аппарат будет батарейка емкостью 4500 мАч и благодаря быстрой зарядке его можно будет полностью зарядить всего за 15 минут.

Black Shark 4 был найден в базе данных TENAA, но, к сожалению, большинство его характеристик и изображения не приводятся. Указано лишь то, что габариты устройства составят 163,83х76,35х10,3 мм. По слухам, базироваться смартфон будет на Snapdragon 888, предложит дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и по центру верхней части расположится фронтальная камера.

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Источник: mydrivers