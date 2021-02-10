Xiaomi готовит обновление HyperOS (MiUI 15) для 117 устройств – проверь, есть ли твой в списке

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НОВАЯ "ОБВЕРТКА" ДЛЯ СТАРЫХ ГАДЖЕТОВ

Компания Xiaomi недавно представила свою новую прошивку HyperOS на базе Android 14. Сейчас продолжаются интенсивные работы по ее внедрению на как можно большее количество устройств.

Согласно новейшим истокам, обновление до HyperOS в первую очередь получит около 117 смартфонов и планшетов Xiaomi. Среди них нашлись флагманские модели даже четырехлетней давности – Xiaomi Mi 10 тому пример.

Первая партия устройств должна получить HyperOS уже в декабре 2023 года. Следующие волны обновлений запланированы на первый квартал 2024 года. Компания намерена постепенно охватывать свою новую оболочку, как новые, так и старые модели смартфонов.

Тем не менее, немного грусти - скорее всего, мы "потеряем" всю серию Redmi K30 - они Xiaomi 10T и Poco F2 Pro, всю серию Redmi 9, Poco X3, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Lite. Все они, скорее всего, навсегда останутся на MIUI, к лучшему извинению.

HyperOS характеризуется лучшей оптимизацией и меньшим использованием ОЗУ по сравнению с предыдущей оболочкой MIUI. Благодаря этому должна обеспечить более плавную работу даже на более слабых и устаревших устройствах.

Источник - xiaomiui