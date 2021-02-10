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Xiaomi готовит смартфон с двумя подэкранными камерами вместо Mix 5

15.01.2024 162 0

Убийца убийцы

По новым слухам, вместо ожидаемого Xiaomi Mix 5 компания готовит совершенно новый смартфон с уникальным дизайном.

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, устройство получит максимально узкие рамки со всех сторон для полностью безрамочного дизайна.

Xiaomi готовит смартфон с двумя подэкранными камерами вместо Mix 5 – фото 1

Также смартфон будет оснащен топовым чипсетом Snapdragon 8 серии, вероятно Snapdragon 8 Gen 3. Главная фишка – сразу две фронтальные камеры под экраном.

Кроме того, ожидается телеобъектив с оптическим приращением до 4х. Выход этого устройства, фактически заменяющего Mix 5, прогнозируется в 2025 году.

Xiaomi готовит смартфон с двумя подэкранными камерами вместо Mix 5 – фото 2

То есть, Xiaomi продолжит эксперименты с безрамочным дизайном и невидимыми камерами, но уже на совершенно новой модели смартфона. Детали пока не известны.

Источник - dcs

Автор: Andrii S. Дата публикации: 15.01.2024
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Xiaomi готовит смартфон с двумя подэкранными камерами вместо Mix 5