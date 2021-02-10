Xiaomi хейтят, Apple засудили и первая 5G-сеть в Украине

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Во вторник по традиции подводим итоги прошедших дней и составляем дайджест самых интересных новостей. Постараемся быть лаконичными и рассказываем только то, что действительно стоит вашего внимания.

Начнем с того, что AMD будет поставлять графические чипы для мультимедийной системы новых автомобилей Tesla, а Acer представила целую россыпь продуктов, среди которых есть один любопытный ноутбук. Появилась ясность, что Snapdragon 888+ (Pro) станет лишь разогнанной версией «обычного» Snapdragon 888 с заявкой стать «печкой» будущих китайских флагманов.

HarmonyOS наконец-то получит стабильную версию и компания начнет ее распространение. И не дай бог сотруднику конкурирующей компании критиковать эту операционную систему. Велик риск лишиться работы, чтобы никто не подумал, что так думает сама компания, а это не личное мнение обычного пользователя.

Если вы думали, что Apple сошло с рук предлагать урезанный комплект поставки, то вы ошибаетесь. Нашелся тот, кто решил поставить компанию на место и теперь по решению суда она обязана бесплатно выдать владельцу iPhone 12 зарядник. Кажется, все новые iPhone 13 получат систему матричной стабилизации, а вот будет ли от нее практическая польза, под вопросом.

Тем временем взбунтовались фанаты Xiaomi на глобальном рынке. Объект недовольства — косяки в MIUI и урезанность глобальной версии на фоне китайской. Компания отреагировала и заявила, что слышит своих фанатов и призвала к терпению, ей надо время, чтобы навести порядок.

А еще Xiaomi готовится клонировать китайский Redmi Note 10 Pro 5G как Poco X3 GT и представила сверхбыструю зарядку HyperCharge. Мощность проводной 200 Вт и всего 8 минут уходит на зарядку батарейки емкостью 4000 мАч. А еще показала беспроводную на 120 Вт.

Депутаты достали всех. В Китае, например, много тех, кто считает, что от искусственного интеллекта проку больше. А в Украине умудрились хайпануть на теме 5G. Об этом и другом — на видео.