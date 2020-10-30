Xiaomi Mi 10T и другие товары по приятным ценам

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Xiaomi Mi 10T, смарт-камера Xiaovv Mini и автозарядка Ugreen предлагают по скидке

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Xiaomi Mi 10T

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 64Мп, NFC, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 13 999 грн - https://lite.al/UmV4T-

Смарт-камера наружная Xiaovv Mini

Характеристики: 1920 * 1080, PTZ, ONVIF, WIFI, угол обзора 355°, хранение в "Облаке", IP65

Цена: $29,99 - https://lite.bz/DDfMyt

Промокод "BGXIN352"

Зарядное устройство для авто Ugreen

Характеристики: CD213, 36W (max)

Версия: QC3.0*2

Цена: 7,19 - https://lite.al/rqAhP

Промокод "XK1029"