Xiaomi Mi 10T и другие товары по приятным ценам
Xiaomi Mi 10T, смарт-камера Xiaovv Mini и автозарядка Ugreen предлагают по скидке
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Xiaomi Mi 10T
Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 64Мп, NFC, 6/128 Гб
Предложение для Украины
Цена: 13 999 грн - https://lite.al/UmV4T-
Смарт-камера наружная Xiaovv Mini
Характеристики: 1920 * 1080, PTZ, ONVIF, WIFI, угол обзора 355°, хранение в "Облаке", IP65
Цена: $29,99 - https://lite.bz/DDfMyt
Промокод "BGXIN352"
Зарядное устройство для авто Ugreen
Характеристики: CD213, 36W (max)
Версия: QC3.0*2
Цена: 7,19 - https://lite.al/rqAhP
Промокод "XK1029"
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