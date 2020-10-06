Xiaomi Mi 11 или Redmi K40: кто первым может урвать Snapdragon 875?

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Xiaomi не скрывает желание быть в авангарде тех, кто первым выпустит смартфон с Snapdragon 875

У Qualcomm есть традиция. Она ежегодно собирает на Мауи, остров на Гавайях, журналистов и партнеров, чтобы поведать о том, каким она видит дальнейшее развитие рынка, а также рассказывает о тех достижениях, которых она добилась за последний год. Именно на этом мероприятии компания представляет свои новые процессоры, где главным действующим лицом становится очередной флагманский чип из 800 серии.

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В этом году чипмейкер будет следовать этой традиции и проведет саммит 1-2 декабря, чтобы, в частности, представить топовый процессор Snapdragon 875. Многим интересно, кто же первым сможет выпустить флагман с новым чипом и, как всегда, на роль пионера будет претендовать Xiaomi. Почти наверняка она уже «застолбила» за собой право в числе первых получить Snapdragon 875. Свою заинтересованность в новой однокристальной системе высказал и глава компании Лэй Цзюнь, который на своей странице в Weibo заявил о том, что с нетерпением ждет новый процессор от Qualcomm.

А пару недель назад глава Redmi Лю Вейбинг намекнул на то, что Xiaomi и Redmi в будущем планируют выпустить флагманы с Snapdragon 875. Такое заявление отнюдь не стало сюрпризом и такое развитие событий более чем предсказуемо. Не нужно быть пророком, чтобы сделать предположение, что обладателями нового чипа станут Xiaomi Mi 11 и Redmi K40. Открытым лишь остается вопрос, кто из них первым получит Snapdragon 875.

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Источник: mydrivers