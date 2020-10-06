Анонс Poco C3: емкая батарейка, тройная камера и несколько отличий от Redmi 9C

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Poco C3 — вариация на тему Redmi 9C

Сегодня в Индии состоялась премьера Poco C3, который стал очередной моделью в портфолио суббренда Xiaomi. В отличие от Poco X3 NFC новинка не стала самодостаточным аппаратом, компания прибегла к уже ставшему излюбленным способу — переклеивать шильдик с модели Redmi. На этот раз ребрендинг случился с Redmi 9C, но с рядом поправок по цветовой палитре, памяти и набору датчиков в основной камере.

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В числе ключевых преимуществ «новинки» производитель выделяет аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, тройную тыльную камеру с главным датчиком на 13-мегапикселей и чипсет Helio G35, который должен обеспечить приличный уровень производительности как для своего класса устройства.

В арсенале Poco C3 дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей), 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб. В основной камере помимо 13 Мп сенсора предлагают два модуля разрешением 2 Мп каждый, тогда в Redmi 9C один из сенсоров на 5 Мп.

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Руководит работой смартфона операционная система Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12 для Poco, сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников и порт microUSB. Есть поддержка Bluetooth 5.0, GPS и Wi-Fi. Младшая версия Poco C3 с 3/32 Гб оценена $102, а старшая — $123.

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Источник: gsmarena