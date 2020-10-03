В Сети собрали жалобы пользователей на реализацию Always-On-Display в MIUI 12

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Известное техноиздание представила исчерпывающий текст багов и недостатков новой прошивки от Xiaomi – MIUI 12.

Выхода стабильной версии известного графического интерфейса MIUI 12 фанаты Xiaomi особенно рьяно. Почему же нет, ведь все крупные блогеры и издания трубили о том, какая она классная – кому бы не захотелось это опробовать. И действительно, многое в новой версии MIUI было улучшено или изменено полностью: появились крутые динамические обои, удобный Центр управления в шторке, возможность просматривать и редактировать документы прямо в прошивке и многое другое.

Но в жизни не бывает все так радужно – естественно, в совсем свежей прошивке будут очевидные недочеты. После выхода на большую часть смартфонов Xiaomi новой MIUI 12 по всему миру дотошные фанаты начали собирать свои пожелания и жалобы. И вот что волнует владельцев устройств китайского техно-гиганта.

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В первую очередь, многих владельцев смартфонов с Amoled-экранами не устраивает урезанная функциональность Always-on-Display. Самый главный недостаток реализации этой функции заключается в том, что на новой прошивке он работает только 10 секунд после блокировки – далее юзеру придется проверять уведомления самостоятельно.

Также многих волнует очень ограниченное количество настроек Always-on’а – в китайской версии прошивки эта функция максимально кастомизуемая (можно поставить свое изображение и др.), а глобальные пользователи лишены такого счастья.

Наконец, некоторые юзеры жаловались на низкую яркость Always-On-Display.

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Конечно, не стоит забывать и об общей сырости ПО – на первых порах характерны лаги интерфейса, вылеты приложений и проблемы со связью. Зная Xiaomi, все это должно решиться с ближайшими обновлениями. Но фанатам компании все-таки хотелось бы, чтобы такое решалось быстрее.

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Источник: PiunikaWeb



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