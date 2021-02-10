Xiaomi Mi 11 Lite предстал на «живых» фото

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В сеть выложили снимки Xiaomi Mi 11 Lite

Слухи о Xiaomi Mi 11 Lite, который позиционируется как упрощенная версия флагмана, появляются в сети все чаще. На прошлой неделе слили характеристики новинки, а теперь разместили «шпионские» фото, на которых, как утверждает источник, изображен Xiaomi Mi 11 Lite.

Снимки подтверждают, что в плане экстерьера это будет почти полная копия Xiaomi Mi 11, где главная фишка — блок основной камеры с разделенными по габаритам камерам. Главная получила металлическую окантовку, ниже должен быть широкоугольный модуль, справа в сторонке установили макромодуль для глобального рынка, а в Индии предложат датчик для макросъемки. Системная информация указывает на то, что это Xiaomi Mi 11 Lite с 128 Гб флеш-памяти и операционной системой Android 11 с оболочкой MIUI 12. Единственное отличие в экстерьере — упрощенная версия обладает плоской матрицей.

По предварительной информации Xiaomi Mi 11 Lite выйдет в двух версиях, где базовая лишена поддержки 5G и построена на базе Snapdragon 720G, обладает 6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, батарейкой на 4250 мАч с быстрой 33-ватной зарядкой и основной камерой, где ключевой сенсор на 64 Мп.

Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой 5G должен быть построен на базе Snapdragon 775G, удостоится 90-герцового дисплея AMOLED, стереодинамиков, быстрой зарядки на 33 Вт и в тыльной камере главным будет модуль разрешением 64-мегапикселя.

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Источник: xiaomiui