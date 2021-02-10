Xiaomi Mi 11 Lite: столько запросят за такой набор характеристик
Названа цена Xiaomi Mi 11 Lite и регулятор показал, что это будет тонкий и мощный смартфон
Про Xiaomi Mi 11 Lite компания молчит. Также она молчала и в прошлом году про предшественника и его релиз стал в какой-то степени неожиданностью. Будет ли новинка чем-то из разряда вон выходящим, узнаем после анонса. Но уже известно, что чип у Xiaomi Mi 11 Lite должен быть зачетным — Snapdragon 775G.
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Новинка уже отправилась по сертификационным ведомствам за одобрением и одним из них стал TENAA. Это позволило узнать, что Xiaomi Mi 11 Lite будет по-настоящему утонченным, его толщина составит всего 6,81 мм. И это при условии, что из-за тонкости стана не стали жертвовать емкостью батарейки, установив источник питания на 4150 мАч.
Регулятор также показал, что Xiaomi Mi 11 Lite получит дисплей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 90 Гц и операционную систему Android 11 с надстройкой MIUI 12. Очень похоже, что это будет AMOLED‑матрица от Samsung, но в отличие от старшего собрата, она будет плоской.
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Нам придется дождаться анонса смартфона, чтобы точно знать, какой рекомендованный ценник установит компания на новинку. Но один из ритейлеров уже назвал цену, которую запросят за Xiaomi Mi 11 Lite — 410 евро за версию 6/128 Гб.
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