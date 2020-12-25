Xiaomi Mi 11: премиальный дисплей и пресс-изображения

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В сеть слили пресс-рендеры Xiaomi Mi 11, и компания обещает один из лучших в отрасли экранов

На этой неделе компания наконец-то рассказала, когда устроит презентацию Xiaomi Mi 11, а также подтвердила установку флагманского чипа Snapdragon 888 и усовершенствованного модема Wi-Fi 6. До сегодняшнего дня она не спешит раскрывать внешний облик новинки. Но то, что не сделал производитель, сделают за него инсайдеры.

Сетевой информатор Абхишек Ядав опубликовал пресс-изображения Xiaomi Mi 11 в различных расцветках, а также выложил одну любопытную фоточку. Мы видим флагман в черном, синем, белом и лавандовом цветах с характерным блоком основной камеры. Xiaomi Mi 11 получил площадку квадратной формы со сглаженными углами, которая вмещает в себя два крупных датчика изображения и один поменьше со светодиодной вспышкой.

Помимо пресс-изображений источник слил фото Xiaomi Mi 11, которое интересно тем, что позволяет рассмотреть динамик на верхней грани корпуса, как подтверждение того, что новинка предложит стереозвук.

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Тем временем сама Xiaomi выпустила очередные тизеры, посвященные Xiaomi Mi 11. Ими она извещает о 13 технологических прорывах, которые произошли при создании дисплея. Что же такого революционного предложит экран флагмана, не сообщается. Есть лишь упоминание, что это будет панель с повышенной герцовкой, она будет адаптивно подстраиваться под отображаемый контент и предложит высокий уровень яркости. Защищать ее станет закаленное стекло Gorilla Glass Victus. При этом все эти навороты отразились на стоимости матрицы и Xiaomi заявляет, что это одна из дорогих панелей в индустрии.

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Источники: twitter, gizmochina