Компания тизерит ключевые фишки Xiaomi Mi 11

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Компания слила результаты теста Xiaomi Mi 11 в Geekbench, хвастается прокаченным вариантом Wi-Fi 6 и бесплатно раздаст 100 единиц Snapdragon 888

Одним из ключевых преимуществ серии Xiaomi Mi 11 станет аппаратная платформа Snapdragon 888, которую новинки заполучат первыми на рынке смартфонов. Естественно, что вокруг этого чипа компания и будет строить свою маркетинговую кампанию, которая уже стартовала. Так, глава Xiaomi Лэй Цзюнь выложил на своей странице в сети Weibo результаты прогонки флагмана в Geekbench 5.

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Итоги теста соотносятся с теми результатами, которые ранее были обнародованы с подачи чипмейкера Qualcomm. Так, по итогам одноядерного теста Xiaomi Mi 11 набирает 1135 баллов, а в многоядерном его результат составил 3818 очков. Вполне предсказуемо, что по мощности Snapdragon 888 обходит Snapdragon 865 и Kirin 9000.

Кроме того, компания приготовила 100 экземпляров приглашений на Xiaomi Mi 11, фишкой которого станет аппаратная платформа Snapdragon 888. В итоге 100 человек окажутся обладателями эксклюзивных чипов из первой партии, произведенных однокристальных систем.

В числе фишек Xiaomi Mi 11 компания также упомянула прокаченный вариант Wi-Fi 6. В частности, сказано, что пропускная способность увеличена вдвое по сравнению с предыдущим поколением, плотность передаваемой информации повышена на 20%, а скорость составила 3,5 Гбит/с.

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Напомним, что премьера серии Xiaomi Mi 11 состоится 28 декабря. Помимо базовой версии линейки с одноименным названием состоится релиз Xiaomi Mi 11 Pro. Новинки получат OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, быструю 55-ваттную зарядку, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной.

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Источники: mydrivers, mydrivers, mydrivers