Xiaomi Mi 11 Pro готовит сюрприз. iPhone SE 3 уже на подходе. Samsung выпустили роботов

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Xiaomi Mi 11 Pro будет чем бравировать, OnePlus взялась за мобильные камеры и носимую электронику, iPhone 12 отключают кардиостимуляторы, и Samsung упрощает жизнь в быту

Постепенно мы выбираемся из новогоднего угара и праздничных кутежей. Тем временем мир технологий и не думал становиться на паузу. Собралось знатное количество интересных новостей, поэтому с прилежным усердием делимся с вами тем, что заслуживает внимания и рассказываем о том, чем жила IT-сфера первые дни наступившего года.

И начнем мы с того, что посетуем на то, что компактных флагманов на базе Snapdragon 888 ждать не стоит. Причина — горячему процессору нужно больше пространства и эффективная система охлаждения. Предложить это в компактном корпусе, увы, нельзя.

Не совсем про технологии, но любопытно, что все еще действующего президента США отправили в пожизненный бан ряд социальных сетей. Пора на пенсию и уходить нужно тихо, а не подстрекать народ штурмом брать Капитолий.

Самая громкая премьера января состоится завтра — Samsung покажет флагманы Galaxy S21. Разогревать аудиторию начали с анонса «сердца» новинок Exynos 2100, чьи характеристики выглядят весьма недурственно и у Qualcomm есть повод напрячься. Интересно, «допрыгнет» ли новинка от Samsung до Snapdragon 888 или вновь продемонстрирует удел чипов Exynos быть в роли догоняющих. Возможно, больший повод для радости появится у компании и ее поклонников с приходом графики AMD в фирменные чипы Samsung. Случится это может уже в 2021 году.

Никто этого, кажется, особо не заметил, но сейчас в самом разгаре выставка CES 2021. На ней Samsung представила «умных» домашних роботов, которые и в доме уберут, и вина нальют во время романтического ужина.

Немало случилось на этой неделе и инсайдов. Например, Realme готовится выпустить весьма многообещающий Race Pro, а Samsung вот-вот предложит 200 Мп датчик для смартфонов. Ждем, когда Apple и Hyundai ударят по рукам и начнут создавать электрокар, посмотрим какой ажиотаж вызовет iPhone SE 3 и серия iPhone 13, где вновь предложат «инновацию» в виде чуть более тонкой «челки».

И завершает наш дайджест новостей по традиции инсайды о новинках Xiaomi. В частности, появились доказательства выхода Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11, обещают выход Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Lite, где флагман получит апгрейд камеры и еще какую-то спорную фишку, а лайт-версия станет этакой вариацией на Poco X3 во флагманской «одежке». Больше и во всех подробностях узнавайте из новостного ролика.