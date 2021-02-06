Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro+: что по начинке и камерам

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Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro+ предложат тройную камеру с поддержкой 120-кратного цифрового зума и главный датчик будет на 50 Мп

Несмотря на то что премьера Xiaomi Mi 11 прошла в конце декабря, можно смело говорить, что нынешний сезон новинок в топовом сегменте открыла именно эта модель. Новинка не стала ультимативным во всех отношениях флагманом, похоже, что такое нарочитое упрощение сделано неспроста — необходимо подчеркнуть достоинства Xiaomi Mi 11 Pro. Что касается улучшений «прошки», то здесь стоит ждать резких движений по части камеры.

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В пользу этого говорили слухи и подтверждает это и последняя утечка, где раскрыли ряд особенностей Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro+. Сразу оговоримся, что источник не уверен в нейминге, он может быть иным и, скорее всего, другое имя может получить Plus-версия.

Источник подтверждает, что в плане дисплея и аппаратной платформы в Xiаomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro+ дела будут обстоять ровно также, как и у базовой версии семейства: Snapdragon 888 и AMOLED‑дисплей разрешением 3200х1440 точек с частотой обновления 120 Гц. Основная камера у обоих смартфонов может быть тройной и в качестве главного предложат датчик Sony IMX766 на 50 Мп с системой оптической стабилизации изображения.

Обещают небольшие отличия по ультраширикам, а вот телеобъективы, похоже будут идентичны. Так, в случае с Xiaomi Mi 11 Pro+ указывают на наличие сенсора разрешением 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным цифровым, а также не забыли «прикрутить» оптический стаб. Говоря о Xiaomi Mi 11 Pro источник называет те же характеристики по части зума, но не приводит разрешение телефото объектива. И обратите внимание — дизайн «прошек» повторяет экстерьер Xiaomi Mi 11.

Напомним, что по слухам, премьера Xiaomi Mi 11 Pro может состояться во второй половине февраля или уже в марте. В ближайшей же перспективе — глобальный релиз Xiaomi Mi 11, который пройдет 8 февраля.

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Источник: telegram