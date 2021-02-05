Xiaomi анонсировала концепт, где дисплей загнули с четырех сторон

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Xiaomi создала очередной футуристичный аппарат без портов и разъемов с изогнутым дисплеем-водопадом

Сегодня Xiaomi показала свой очередной амбициозный проект смартфон Siqu Waterfall Screen Concept Phone. Его главная фишка дисплей-водопад Siqu, который изогнут по всем четырем сторонам. Согласно замыслу, такой экран позволит сделать аппарат визуально цельным и стереть боковые границы. Компания хочет, чтобы смартфон вызывал ассоциации с каплей. Достигнут этот эффект был и за счет того, что исчезли все разъемы и механические кнопки.

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Концепт использует дисплей, изогнутый под углом 88 градусов и наплывает на боковые грани. Чтобы создать его компании понадобилось 46 различных патентов. Физические клавиши управления заменены на сенсорные, а за передачу звука отвечает пьезокерамический излучатель звука. В активе концепта поддержка eSIM, подэкранная камера и одиночный основной модуль на тыльной стороне.

На данном этапе это только концепт и компания не дает никаких обещаний, когда она может выпустит подобный смартфон. Нам остается только надеяться на то, что этот проект не постигнет судьба Xiaomi Mi Mix Alpla и компания выведет на рынок этот мобильник. Пока все выглядит эффектно и многообещающе, но многое зависит от того, как все это в итоге будет работать. Обратите внимание, как старательно компания скрывает углы устройства, затемняя их. Похоже, что конструкция далека от идеальной реализации.

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Источник: mydrivers