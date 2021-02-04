Назвали ценники на Xiaomi Mi 11 в Европе

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Xiaomi Mi 11 на глобальном рынке будет отнюдь не дешевым

Анонс Xiaomi Mi 11 на глобальном рынке, который состоится 8 февраля, может не слабо так взбудоражить поклонников компании. И дело тут вовсе не в характеристиках флагмана, которые уже известны с момента премьеры его в Китае. На самом деле после глобального релиза особо впечатлительные пользователи могут задаваться вопросом: за что Xiaomi просит такие деньги?

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Достаточно известный в своих кругах инсайдер Судханшу Амборхе заявил о том, что в Европе Xiaomi Mi 11 в версии с 8/128 Гб памяти будет стоить 799 евро или $956, а за модификацию с 8/256 Гб придется отдать 899 евро или $1076. Для сравнения в Китае за эти же версии просят $611 и $657 соответственно.

Характеристики глобальной версии Xiaomi Mi 11 должны быть аналогичны тем, которые получил китайский собрат: 6,81-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением QuadHD+ разрешением 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4600 мАч. В активе смартфона селфи-камера на 20 Мп и тройная основная 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, быстрая 55 Вт зарядка и беспроводная мощностью 50 Вт.

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Источник: 91mobiles