Xiaomi Mi 11 Pro с продвинутой камерой, iPhone 12 mini все и годный Samsung Galaxy F62

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Последние дни были насыщенными на новости в мире технологий и, естественно, что мы не могли пройти мимо них. Ловите очередной дайджест новостей, где мы рассказываем обо всем интересном, что нам поведали инсайдеры и сами компании.

Компания Tesla нехило так вложилась в криптовалюту и даже планирует в будущем продавать электрокары за биткоины. Майнеры оживились и принялись за добычу криптовалюты, в итоге видеокарты оказались в дефиците.

Компания Huawei сообщила, что складной Mate X2 будет выпущен 22 февраля и на тизере видно, что в отличие от предшественника он будет складываться дисплеем внутрь. А еще компания не намерена продавать мобильный бизнес и распрощалась с несколькими сотрудниками, транслирующими упаднические настроения и конфиденциальную информацию на сторону.

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А еще стало известно, что iPhone 12 mini провалился в продаже и уже во втором квартале компания свернет его выпуск. Но «свято место пусто не бывает» и в нише компактов свои новинки представят Asus и Sony. А вот Samsung планирует выпустить относительно недорогой Galaxy F62, который получит емкую батарейку и вполне адекватный ценник.

На этой неделе появились скриншоты нового интерфейса Android 12 и поговаривают, что уже скоро выйдет первое превью новой версии зеленого робота. Преуспели инсайдеры и по части слива информации о OnePlus 9 Pro и Realme Race Pro, а также рассказали, что Apple в качестве очередной «новации» предложит уменьшенную «монобровь».

Тем временем Xiaomi устроила глобальный релиз Mi 11, показала новый премиальный телевизор, рассказала о планах по развертыванию MIUI 12.5 на международном рынке, готовится представить Mi Mix 4 и вернет на рынок фирменные планшеты. Подоспели слухи о характеристиках Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+, а также упрощенном Mi 11 Lite. Подробнее об этом и другие новости — на видео.