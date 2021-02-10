Xiaomi Mi 12 Ultra: что ждут от преемника Xiaomi Mi 11 Ultra

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Первые предсказания о характеристиках Xiaomi Mi 12 Ultra

Одним из интересных смартфонов года стал Xiaomi Mi 11 Ultra, который предложил два дисплея и самые крутые камеры в модельном ряду компании. А еще он вновь подтвердил намерения Xiaomi уйти с позиций бренда для экономных, и все активнее предлагать аппараты по солидным ценам. Вкладываться в архифлагманы компания намерены и дальше, готовится к выходу Xiaomi Mi 12 Ultra.

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До анонса смартфона еще далеко, но первые предсказания о том, каким он будет уже появились. По информации сетевого источника, новинка станет еще мощнее и круче предшественника. Необходимую крутизну она должна обрести благодаря установке нового чипа, который станет преемником Snapdragon 888 (предположительно, Snapdragon 895).

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 12 Ultra приписывают LTPO-дисплей разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, модуль NFC, стереодинамики и ИК-порт. Фронталка должна получить два датчика изображения 32 Мп + 8 Мп с поддержкой записи видео 4К и их могут оправить под дисплей или предложить выдвижной блок. Есть вероятность, что флагман получит защищенное исполнение по классу IP68 (но, если селфи-модуль будет выдвижным, то и о водозащите говорить не приходится).

От Xiaomi Mi 12 Ultra ждут батарейку емкостью свыше 5000 мАч, систему жидкостного охлаждения, быструю 120 Вт проводную зарядку и поддержку беспроводной зарядки на 80 Вт. Основная камера может получить три датчика изображения 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп с поддержкой 10-кратного оптического зума.

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Почти наверняка, эти характеристики Xiaomi Mi 12 Ultra лишь плод фантазий и ожиданий от новинки, созданные с оглядкой на то, какие улучшения могут быть у преемника Xiaomi Mi 11 Ultra. Предлагаем с большим скепсисом отнестись к этой информации. До релиза еще слишком много времени и работы над новинкой только на начальной стадии. Финальный вариант характеристик не утвержден. Если компания действительно выпустит эту модель.

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Источник: sina