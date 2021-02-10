Наследие Xiaomi Mi 10T устроит парад актуальных технологий

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Преемник Xiaomi Mi 10T может «переплюнуть» Xiaomi Mi 11 Ultra по числу новаций

Пользователи уже достаточно давно ждут, когда производители смартфонов откажутся в дисплеях от всевозможных вырезов и «челок» в пользу чего-то более визуально приятного. И так, чтобы качество фоточек на селфи-камеру не пострадало. Естественно, что мы говорим о камере под поверхностью дисплея. И работы над этой технологией ведутся несколько лет и всеми крупнейшими вендорами.

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Предполагается, что во второй половине года свои устройства с подэкранными камерами выведут на рынок Samsung и Xiaomi. Известный сетевой информатор Digital Chat Station подтвердил, что Xiaomi действительно готовит к анонсу флагман с камерой под дисплеем. Его модельный номер M2106118C и помимо инноваций с фронталкой он предложит новый флагманский процессор от Qualcomm.

Не сложно догадаться, что речь идет о Snapdragon 888 Pro/Plus, который станет эксклюзивом для премиальных смартфонов из Китая. Еще одна фишка новинки — технология сверхширокополосной связи (UWB) для увеличения скорости передачи данных. Интересно, что UWB-технология применяется в поисковых маячках, выпущенных Apple и Samsung. И это заставляет строить предположение, что свой поисковый трекер может выпустить и Xiaomi.

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К числу киллер-фич новинки источник причисляет и быструю 120-ваттную зарядку по беспроводу. Мощность беспроводной должна составить 70 Вт. Авторитетное издание PhoneArena склоняется к мнению, что новинка станет преемником Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Хотя по тем характеристикам, что названы, смартфон больше тянет на то, чтобы именоваться Xiaomi Mi Mix 4.

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Источник: phonearena