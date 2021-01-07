Где купить дешевле?

Xiaomi Mi Band 5 загорелся, но все закончилось благополучно

07.01.2021 985 0

Оказывается, Xiaomi Mi Band 5 может самовоспламениться

Горящие устройства всегда привлекают много внимания. Конечно, как правило это единичные случаи и всем далеко до того скандала, который в свое время случился с Samsung Galaxy Note 7. Тем не менее информация о непредвиденных случаях возгорания время от времени появляется. Новый инцидент произошел не со смартфоном, а фитнес-трекером и свой горячий нрав проявил Xiaomi Mi Band 5.

 

Читать также: Redmi K40 Pro без выдвижной фронталки показали на рендере

 

Xiaomi Mi Band 5 загорелся, но все закончилось благополучно – фото 1

 

О случае самовозгорания носимого устройства рассказал его владелец на форуме Reddit. По его словам, акт самосожжения случился тогда, когда Xiaomi Mi Band 5 находился на зарядке. После того как фитнес-трекер загорелся, владелец сбросил его на пол и наступил на него, чтобы сбить пламя. Поэтому не все повреждения гаджету были причинены огнем, по нему еще изрядно потоптались.

 

Xiaomi Mi Band 5 загорелся, но все закончилось благополучно – фото 2

 

По утверждению владельца Xiaomi Mi Band 5, для его зарядки он использовал оригинальный кабель производителя и зарядное устройство Xiaomi 5v 1a. После произошедшего, он отправил поврежденный трекер в адрес продавца Amazon. Какой будет вердикт, кто повинен в произошедшем, неизвестно. Предполагается, что проблема возникла с аккумулятором Xiaomi Mi Band 5.

 

Читать также: Выход Xiaomi Mi 11 Lite подтвержден одним из регуляторов

 

Xiaomi Mi Band 5 загорелся, но все закончилось благополучно – фото 3

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: 4gnews

Xiaomi Mi Band 5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.01.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi Mi Band 5 загорелся, но все закончилось благополучно