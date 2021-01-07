Xiaomi Mi Band 5 загорелся, но все закончилось благополучно

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Оказывается, Xiaomi Mi Band 5 может самовоспламениться

Горящие устройства всегда привлекают много внимания. Конечно, как правило это единичные случаи и всем далеко до того скандала, который в свое время случился с Samsung Galaxy Note 7. Тем не менее информация о непредвиденных случаях возгорания время от времени появляется. Новый инцидент произошел не со смартфоном, а фитнес-трекером и свой горячий нрав проявил Xiaomi Mi Band 5.

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О случае самовозгорания носимого устройства рассказал его владелец на форуме Reddit. По его словам, акт самосожжения случился тогда, когда Xiaomi Mi Band 5 находился на зарядке. После того как фитнес-трекер загорелся, владелец сбросил его на пол и наступил на него, чтобы сбить пламя. Поэтому не все повреждения гаджету были причинены огнем, по нему еще изрядно потоптались.

По утверждению владельца Xiaomi Mi Band 5, для его зарядки он использовал оригинальный кабель производителя и зарядное устройство Xiaomi 5v 1a. После произошедшего, он отправил поврежденный трекер в адрес продавца Amazon. Какой будет вердикт, кто повинен в произошедшем, неизвестно. Предполагается, что проблема возникла с аккумулятором Xiaomi Mi Band 5.

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Источник: 4gnews